Werk Idar-Oberstein schließt Boryszew Kunststofftechnik findet keinen Investor Stefan Conradt 18.03.2026, 12:27 Uhr

Schlechte Nachrichten für die rund 100 verbliebenen Angestellte im ehemaligen Ymos-Werk in Georg-Weierbach: Die Produktion läuft wohl zum Jahresende aus, sagt der Insolvenzverwalter.

Nach mehr als einem Jahr intensiver Bemühungen und zahlreichen Gesprächen mit potenziellen Interessenten hat die Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH noch immer keinen langfristigen Investor gefunden. Seit dem Insolvenzantrag am 5. März 2025 sei unter Hochdruck nach einer Nachfolgelösung gesucht worden, um die Standorte in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) und Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) langfristig zu sichern, heißt es seitens des ...







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