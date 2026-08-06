Gastro im Kreis Birkenfeld
Border-Collie-Husky-Mischling Damon gehört zum Inventar
Ortsbürgermeister Jens Kneller (von links), Christian Zimmer, Wirt Otmar Biegel und der Erste Beigeordnete Carsten Weingarth las
Ortsbürgermeister Jens Kneller (von links), Christian Zimmer, Wirt Otmar Biegel und der Erste Beigeordnete Carsten Weingarth lassen sich am Stammtisch im Dennerbachstübchen das Bier schmecken.
Sascha Saueressig

Nach einer kurzen Schließung hat die Ortsgemeinde im April 2025 das Dennerbachstübchen neu verpachtet – und so für den Fortbestand der Kneipe im Dorfgemeinschaftshaus gesorgt. Rentner Otmar Biegel öffnet an vier Tagen in der Woche ab 17 Uhr.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Gäste zur Tür reinkommen, springt Damon schon ihnen aufgeregt entgegen. Der Border-Collie-Husky-Mischling gehört zum Inventar des Dennerbachstübchens in Mettweiler. „Als wir den Pachtvertrag mit Otmar abgeschlossen haben, war es seine Voraussetzung, dass Damon da sein darf“, sagt Ortsbürgermeister Jens Kneller lächelnd.
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