Nach einer kurzen Schließung hat die Ortsgemeinde im April 2025 das Dennerbachstübchen neu verpachtet – und so für den Fortbestand der Kneipe im Dorfgemeinschaftshaus gesorgt. Rentner Otmar Biegel öffnet an vier Tagen in der Woche ab 17 Uhr.
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Wenn Gäste zur Tür reinkommen, springt Damon schon ihnen aufgeregt entgegen. Der Border-Collie-Husky-Mischling gehört zum Inventar des Dennerbachstübchens in Mettweiler. „Als wir den Pachtvertrag mit Otmar abgeschlossen haben, war es seine Voraussetzung, dass Damon da sein darf“, sagt Ortsbürgermeister Jens Kneller lächelnd.