Angriff vor 80 Jahren Bombensplitter als Mahnmal in Reichenbach aufgestellt Gerhard Müller 15.10.2025, 17:30 Uhr

i Dieter Bühl (links) mit Ortsbürgermeister Uwe Nees bei der offiziellen Übergabe an die Ortsgemeinde Gerhard Müller

Noch immer leben Menschen, die sich an Bombenangriffe am Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern können. Es sind keine schönen Erinnerungen... Vor allem dann nicht, wenn sie Menschenleben forderten – wie im November 1944 in Reichenbach.

Es war der 18. November 1944, als gegen 13 Uhr ein Bomberverband Kurs auf den nah gelegenen Truppenübungsplatz Baumholder nahm. Ein Bomber, der schon etwas Abstand zwischen sich und den restlichen Flugzeugen hergestellt hatte, hatte aber ein anderes Ziel: Reichenbach.







