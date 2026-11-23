Die Ermittlungen laufen: Die am Montag verschickten Mails mit Bombendrohungen an die Schulen haben laut Polizei alle denselben Wortlaut. Betroffen sind auch Schulen im Landkreis Birkenfeld.
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Bundesweit betroffen sind Hunderte Schulen. Sie haben am Montag per E-Mail wortlautidentische Bombendrohungen erhalten. Laut verschiedenen Polizeibehörden gibt es aber offenbar keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr.Betroffen sind auch einige Schulen im Kreis Birkenfeld: darunter die Grundschulen Fischbach, Göttschied, Algenrodt und „Auf der Bein“/Weierbach, wo es nach der Schulabsage zu Verkehrsbehinderungen kam.