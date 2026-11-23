Eltern holten Kinder ab Bombendrohung: Auch Schulen in Idar-Oberstein betroffen Vera Müller 23.11.2026, 13:38 Uhr

i Die Polizei ermittelt: Hunderte Schulen haben eine Bombendrohung erhalten. Betroffen sind auch Schulen im Landkreis Birkenfeld. Marijan Murat/dpa

Die Ermittlungen laufen: Die am Montag verschickten Mails mit Bombendrohungen an die Schulen haben laut Polizei alle denselben Wortlaut. Betroffen sind auch Schulen im Landkreis Birkenfeld.

Bundesweit betroffen sind Hunderte Schulen. Sie haben am Montag per E-Mail wortlautidentische Bombendrohungen erhalten. Laut verschiedenen Polizeibehörden gibt es aber offenbar keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr.Betroffen sind auch einige Schulen im Kreis Birkenfeld: darunter die Grundschulen Fischbach, Göttschied, Algenrodt und „Auf der Bein“/Weierbach, wo es nach der Schulabsage zu Verkehrsbehinderungen kam.







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