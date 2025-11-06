Bestattungsgesetz in RLP Börfinker will Bestattungen auf der Mosel anbieten 06.11.2025, 06:00 Uhr

i Joachim Zimmermann und Petra Bernard wollen auf ihrem Schiff Telegraaf IV bald auch Trauerfeiern und Flussbestattungen anbieten. Vom Heck, wo das Paar auf diesem Bild steht, würde dann die Urne ins Wasser hinab gelassen werden. Niels Heudtlaß

Das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz eröffnet viele Möglichkeiten. Ein Schifffahrtsbetrieb aus Börfink trifft bereits Vorbereitungen für Flussbestattungen. Doch einiges ist noch zu klären, bevor die erste Urne zu Wasser gelassen werden kann.

Börfink/Riol/Schweich. Mitten im Grünen nahe der Ortsgemeinde Riol im Landkreis Trier-Saarburg liegt das Ex-Postschiff Telegraaf IV vor Anker. Seit 1994 vermietet Besitzer und Kapitän Joachim Zimmermann aus Börfink das Schiff für verschiedenste Veranstaltungen wie Vereinsversammlungen, Betriebsausflüge oder private Feiern – seit über 20 Jahren werden auf dem ehemaligen Postschiff auch Hochzeiten abgehalten.







