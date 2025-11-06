Börfinker will Bestattungen auf der Mosel anbieten

Das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz eröffnet viele Möglichkeiten. Ein Schifffahrtsbetrieb aus Börfink trifft bereits Vorbereitungen für Flussbestattungen. Doch einiges ist noch zu klären, bevor die erste Urne zu Wasser gelassen werden kann.
Börfink/Riol/Schweich. Mitten im Grünen nahe der Ortsgemeinde Riol im Landkreis Trier-Saarburg liegt das Ex-Postschiff Telegraaf IV vor Anker. Seit 1994 vermietet Besitzer und Kapitän Joachim Zimmermann aus Börfink das Schiff für verschiedenste Veranstaltungen wie Vereinsversammlungen, Betriebsausflüge oder private Feiern – seit über 20 Jahren werden auf dem ehemaligen Postschiff auch Hochzeiten abgehalten.