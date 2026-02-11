Polizei Birkenfeld
BOB sorgt an Karneval für Sicherheit im Straßenverkehr 
Fastnachter und Politiker aus der Region unterstützen die Polizei Birkenfeld bei der Aktion BOB.
Niels Heudtlaß

Die Polizei Birkenfeld lädt Karnevalsgesellschaften und Politiker aus der Region ein, um die Kampagne gegen Alkohol am Steuer zu verbreiten. Dabei nimmt der designierte Fahrer eine zentrale Rolle ein. 

Wer ist BOB? Und warum trägt BOB einen knallgelben Schlüsselanhänger? BOB ist keine Abkürzung, sondern der Name der Person, die nach Absprache keinen Alkohol trinkt und seine Mitfahrer und Mitfeierenden sicher nach Hause bringt. Mit dem knallgelben BOB-Schlüsselanhänger und dem BOB-Anstecker signalisiert der designierte Fahrer seine Rolle.

