Die Polizei Birkenfeld lädt Karnevalsgesellschaften und Politiker aus der Region ein, um die Kampagne gegen Alkohol am Steuer zu verbreiten. Dabei nimmt der designierte Fahrer eine zentrale Rolle ein.
Lesezeit 2 Minuten
Wer ist BOB? Und warum trägt BOB einen knallgelben Schlüsselanhänger? BOB ist keine Abkürzung, sondern der Name der Person, die nach Absprache keinen Alkohol trinkt und seine Mitfahrer und Mitfeierenden sicher nach Hause bringt. Mit dem knallgelben BOB-Schlüsselanhänger und dem BOB-Anstecker signalisiert der designierte Fahrer seine Rolle.