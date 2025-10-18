„Blues Nacht Spezial“ Blues und Blues-Rock vom Feinsten 18.10.2025, 11:00 Uhr

i The Blues Bones aus Belgien treten bei der „Blues Nacht Spezial“ in der Messe Idar-Oberstein auf. CSK-Foto

Blues- und Blues-Rock-Fans kommen bei der „Blues Nacht Spezial“ am 25. Oktober in der Messe Idar-Oberstein voll auf ihre Kosten. Präsentiert werden zwei ausgezeichnete Bands aus Belgien und den USA.

Am Samstag, 25. Oktober, um 20 Uhr präsentiert der Blue Note-Verein in der Messe Idar-Oberstein die nächste „Blues Nacht Spezial“. Die Konzertbesucher/-innen dürfen sich auf einen Blues- und Blues-Rock-geladenen Abend freuen. Musikalisch startet die Scott Weis Band aus den USA, im Anschluss spielen The Blues Bones aus Belgien.







Artikel teilen

Artikel teilen