„Blues Nacht Spezial“ : Blues und Blues-Rock vom Feinsten
„Blues Nacht Spezial“
Blues und Blues-Rock vom Feinsten
Blues- und Blues-Rock-Fans kommen bei der „Blues Nacht Spezial“ am 25. Oktober in der Messe Idar-Oberstein voll auf ihre Kosten. Präsentiert werden zwei ausgezeichnete Bands aus Belgien und den USA.
Lesezeit 1 Minute
Am Samstag, 25. Oktober, um 20 Uhr präsentiert der Blue Note-Verein in der Messe Idar-Oberstein die nächste „Blues Nacht Spezial“. Die Konzertbesucher/-innen dürfen sich auf einen Blues- und Blues-Rock-geladenen Abend freuen. Musikalisch startet die Scott Weis Band aus den USA, im Anschluss spielen The Blues Bones aus Belgien.