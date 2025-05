Blitz schlägt in Wohnhaus in Idar ein

Am Samstagnachmittag um kurz nach 16.30 Uhr wurde die Feuerwache 1 zu einer „unklaren Rauchentwicklung in einem Gebäude“ in die Heidensteilstraße alarmiert. Nach Angaben der Leitstelle Trier war ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Vor Ort stellte der Löschzug mehrere verkohlte Telefondosen, Schäden an der Wandisolierung sowie am Fallrohr der Regenrinne fest. Mithilfe der Wärmebildkamera wurde das Mehrfamilienhaus aufwendig auf mögliche Brandherde untersucht. Eine Fachfirma wurde hinzugezogen, um das Haus stromlos zu schalten. Eine Bewohnerin erlitt durch das Donnergeräusch ein Knalltrauma und hatte Probleme mit dem Blutdruck. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften etwa anderthalb Stunden im Einsatz. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Von weiteren Unwettereinsätzen blieb die Feuerwehr Idar-Oberstein diesmal zum Glück verschont.