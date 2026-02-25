Artikelserie in Idar-Oberstein
Blick auf ein Kinderleben zwischen den Weltkriegen
„Den Erinnerungen nachhängen“ heißt das Buch von Gerhard Hosser. Das Cover hat die Künstlerin Carina Litzenberger gestaltet.
Repro: Hosser

Enkel Christian Schulz hat Gerhard Hossers Artikel aus der Serie unserer Zeitung zu einem Buch zusammengestellt: „Den Erinnerungen nachhängen“, das es jetzt zu kaufen gibt.

Im Oktober ist Gerhard Hosser, der Gründer der gleichnamigen Idar-Obersteiner Foto- und Filmagentur, im hohen Alter von 98 Jahren verstorben. Zuvor hatte er noch – und das war ihm ein Herzensanliegen – in einer Serie unserer Zeitung einen Blick zurück auf seine Kindheit auf der Struth geworfen.

