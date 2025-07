. Nach dem tollen Erfolg vor drei Jahren lädt die Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) für Samstag, 12. Juli, zur zweiten Sommernacht an den Stadtweiher ein. Dabei will die BKG mit ihren Mitgliedern und Freunden, aber vielen anderen Gästen beschwingt auf das 75-jährige Bestehen anstoßen und bis in die Nacht hinein feiern. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, am Freitag wird auf der Liegewiese der DLRG mit dem Aufbau begonnen, berichtet der Vorsitzende Dirk Kaps. „Die Vorfreude ist ungemein hoch“, sagt er.

Und die Verantwortlichen hoffen, dass es zwischen den Ständen und vor der Bühne erneut so voll wird wie vor drei Jahren. Denn das gemeinsame Feiern bei Wein, Cocktails oder Bier und der Austausch sollen im Vordergrund stehen, erläutert auch Sitzungspräsident Yannick Simon: „Wir sind sehr froh, dass uns der VfR, die Feuerwehr, die DLRG und die Angler so tatkräftig unterstützen und auch die Stände betreiben.“ So könnten die BKG-Mitglieder am Samstagabend ganz entspannt das Programm der Sommernacht genießen. Das betont auch Kaps, der den Nachbarvereinen für ihre Unterstützung sehr dankbar ist.

i Auch die Nachwuchsgarden der BKG werden wieder für Stimmung sorgen. Benjamin Werle

Los geht es – ganz karnevalistisch – am Samstagabend um 19.11 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. „In der ersten Stunde gibt es zur Happy Hour einen günstigeren Eintritt von 5 Euro“, berichtet Dirk Kaps. Ab 19 Uhr zahlen die Besucher dann 7 Euro. Neben kühlen Erfrischungen an Wein-, Bier- oder Cocktailständen warten auch leckere Gerichte auf die Besucher. Es gibt herzhafte und süße Leckereien, perfekt für eine Stärkung zwischendurch.

Die Techniker der BKG werden das Umfeld der Festwiese – Bäume und Sträucher – erneut beleuchten, sodass das ganze Gelände in die unterschiedlichsten Farben getaucht ist und eine einmalige Atmosphäre entsteht. Doch auch auf der Bühne gibt es viel zu sehen. So werden einige der Nachwuchstanzgruppen ihr Können zeigen und einige schwungvolle Choreografien präsentieren. Und dabei sollen die Besucher nicht nur zuschauen. Auch musikalisch werden die Westrichsänger die eine oder andere Neuigkeit zum Besten geben.

i Die zweite Auflage der Sommernächte der BKG am Stadtweiher wird erneut vom Technikteam mit vielen Illuminationen in ein besonderes Licht gerückt. BKG/Simon

Ab 21 Uhr wird dann Livemusik mit der Band MEP-Live geboten. Die drei Jungs sorgen mit Klassikern aus Rock, Pop und den besten Partyhits für Stimmung. Mario Scheufler (Gitarre), Peter Weigerding (Cajon/Percussion) und Ernesto Schmitt (Bass) spielen authentisch und vor allem mit viel Begeisterung für die Musik. Bekannte Titel versehen sie mit einem eigenen Stil. Und die Feiernden vor der Bühne können mitsingen, tanzen und Spaß haben. Schon beim jüngsten Altstadtfest war MEP-live in Baumholder und heizte den Besuchern mächtig ein. Es wird laut, bunt und absolut stimmungsvoll.

„Die Wetterprognose ist super, und wir wollen bis tief in die Nacht feiern“, sagt Yannick Simon. Dabei soll das Fest nicht allein für die Mitglieder der BKG oder die Baumholderer sein, jeder, der bei sommerlichen Temperaturen, guter Musik und süffigen Getränken feiern will, ist der BKG willkommen, betont der Sitzungspräsident: „Wir machen keine Feier nur für uns, wir wollen jedermann die Gelegenheit bieten, mitzufeiern.“