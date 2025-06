BKG feiert im Juli ihr 75-Jähriges am Weiher

Keine Überraschungen gab es bei den Wahlen zum Vorstand der BKG – und dennoch war es eine sehr emotionale Hauptversammlung. Im Mittelpunkt standen der Dank an Helga Heinz und der Ausblick auf die Feierlichkeiten anlässlich des 75-jährigen Jubiläums.

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) zog der Vorstand eine umfangreiche Bilanz des vergangenen Vereinsjahres, und die Mitglieder stellten die Weichen für die Zukunft. Vorsitzender Dirk Kaps begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder im Hotel Zum Stern und schritt direkt zu den Ehrungen für langjährige Treue.

Dabei stand Helga Heinz besonders im Fokus: Sie wurde für ihre jahrzehntelange aktive Mitarbeit als Betreuerin der Wonneproppen einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Heinz hat bereits mit die silberne und goldene Ehrennadel der BKG sowie den Pegasus-Orden der Nahe-Zeitung für ihre Arbeit mit dem BKG-Nachwuchs erhalten. Ein sehr emotionaler Moment, den die Mitglieder mit lang anhaltendem Applaus anerkannten, berichtet Kaps. Eine besondere Ehrung erhielt zudem Lea Rech für ihre elfjährige aktive Mitgliedschaft in der BKG-Garde.

Erfolgreicher Rosenmontagszug

In den Berichten des Vorstands wurde deutlich: Die BKG blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Höhepunkte waren unter anderem die zwei gelungenen Prunksitzungen Anfang März, die Eröffnung der Session am 11.11., das Aktiventreffen im Oktober sowie die starke Beteiligung am Altstadtfest. Dirk Kaps hob dabei vor allem auch den Einsatz der vielen Helferinnen und Helfer hervor und lobte die Unterstützung durch die Stadt sowie andere Vereine.

Sitzungspräsident Yannick Simon betonte die Balance zwischen Traditionspflege und neuen Ideen, während seine Co-Präsidentin Maren Meschenmoser besonders den gelungenen Rosenmontagsumzug hervorhob. Sie berichtete: „Der Umzug in diesem Jahr war mit 26 Gruppen und rund 450 Teilnehmern der größte seit Jahren.“ Ein neues Konzept mit DJ und einem Kostümwettbewerb sorgte für durchweg positive Rükckmeldungen – der DJ wurde bereits die Abschlussfeier an Rosenmontag 2026 erneut verpflichtet. Kassierer Christopher Korb wies auf steigende Kosten hin und betonte die wirtschaftliche Bedeutung des Altstadtfestes.

Neuwahlen: Kontinuität an der Spitze

Bei den Vorstandswahlen wurden alle Kandidaten in ihre Positionen einstimmig gewählt. Dirk Kaps bleibt erster Vorsitzender, Jörg Ackermann übernimmt erneut das Amt des zweiten Vorsitzenden. Neu gewählt beziehungsweise ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführer Yannick Simon, Kassierer Christopher Korb und die Beisitzer Alina Pallasch, Manuela Heidrich, Karin Geibel, Michael Flohr und Maurice Heidrich.

Dann ging Kaps auf die Vorbereitungen zum 75-jährigen Vereinsjubiläum ein. Hierzu plant die BKG für Samstag , 12. Juli, ein großes Sommerfest am Stadtweiher. Ab 19.11 Uhr ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, zwei Tanzgruppen der BKG sorgen für Stimmung und zeigen, was ihr Können. Auch die Westrich-Sänger bringen musikalische Glanzstücke auf die Bühne und laden zum Mitsingen und ab 21 Uhr übernimmt dann die Band MEP-Live. „Wir blicken mit großer Vorfreude auf das besondere Ereignis“, betonte Kaps, der schon jetzt dazu einlud, sich den Termin vorzumerken. Auch weitere Veranstaltungen sind schon fest im Kalender verankert: Die BKG wird vom 22. bis 24. August wieder am Altstadtfest im Hof Giszas teilnehmen. Für den 13. September ist der Jahresausflug zum Wurstmarkt nach Bad Dürkheim geplant.

Es werden weitere Bühnenbauer gesucht

Handlungsbedarf sieht der Verein aktuell im Bereich Bühnenbau: Hier werden dringend weitere Helfer gesucht. „Wir müssen diese Herausforderung jetzt angehen, um die Zukunft der Fastnacht zu sichern“, betonte der Vorsitzender. Ein weiteres Dauerthema ist die Suche nach einem geeigneten Vereinsheim und Lagerflächen für Kostüme, Technik und andere Accessoires. „Leider ist der Verein hier noch immer nicht fündig geworden“, erklärte Kaps.

Parallel arbeitet der Verein an der Erweiterung seiner Vereinskleidung – insbesondere für die Tanzgruppen. Auch der Umbau des Elferratswagens schreitet voran, berichtete der Vorsitzende. Zudem plant die BKG die Anschaffung eines Defibrillators über eine Unterstützung der Bittmann-Stiftung, um die Sicherheit bei Veranstaltungen weiter zu verbessern.

Zum Abschluss bedankte sich Dirk Kaps für die rege Beteiligung und hab hervor: „Die BKG ist bestens gerüstet für kommende Herausforderungen und fest entschlossen, auch weiterhin das kulturelle Leben Baumholders aktiv mitzugestalten.“

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Die silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft oder besondere Verdienste erhielten Marc Manuel Conrad, Dorothee Frick, Hans und Karola Gettmann, Markus Jungnitz, Rita Korb, Ulrike Norvell, Karsten und Patrick Schug. Mit der goldenen Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft oder besondere Verdienste wurden Annette Braun, Karin Bremer, Bernd Fritsch, Susanne Gedratis, Wolfgang Grimm, Stephanie Gutendorf, Brigitte Hachenthal, Hans-Otto Jung, Marianne Kohl, Birgit Krier, Volkmar Pees, Brigitte und Rudolf Porcher, Inge Reiffers, Klaus Schübelin, Walter Schug, Michael und Sylvia Steuerwald, Guido Ulrich sowie Edith Wiertz ausgezeichnet.