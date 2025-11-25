Gastspiel in Hottenbach Bitterböser Rückblick auf ein irres Jahr Kurt Knaudt 25.11.2025, 15:00 Uhr

i Der dienstälteste deutsche Kabarettist hat einen schier unerschöpflichen Vorrat an Gags, Kalauern und Wortspielen - mit denen sparte Arnulf Rating auch bei seiner "Jahrespresseschau" in Hottenbach nicht. Reiner Drumm. rd

Bitterböse und sprachlich brillant: Arnulf Rating entlarvt in Hottenbach die Absurditäten von Politik und Gesellschaft – während KaFF um seine Zukunft bangt.

Der Wahnsinn hat Methode: Das ist mehr denn je das Motto bei der Jahrespresseschau von Arnulf Rating. Pointiert, oft bitterböse und fast immer sprachlich brillant führt der Kabarettist alter Schule den rund 100 Besuchern bei seinem Auftritt bei KaFF in Hottenbach vor Augen, wie irre vieles ist, was sich in Politik und Gesellschaft abspielt – und das nicht erst seit den Eskapaden von Donald Trump, wie der 74-Jährige betont.







