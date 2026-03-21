Landtagswahl Kreis Birkenfeld Bislang siegte immer der SPD-Bewerber Stefan Conradt 21.03.2026, 06:00 Uhr

i Nicht nur hier, am Straßenrand der B41 in Höhe der Messe Idar-Oberstein, ist offensichtlich, dass Landtagswahlkampf ist. Stefan Conradt

Im Wahlkreis 19, der dem Nationalparklandkreis Birkenfeld entspricht, ringen sieben Bewerber um das Direktmandat für den Landtag. Chancen haben aber wohl nur zwei, während eine Kandidatin ihren Sitz im Mainzer Parlament fast schon sicher hat.

Das wird ein spannender Wahlabend – nicht nur in ganz Rheinland-Pfalz, wo sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der CDU andeutet, sondern auch im Wahlkreis 19, der dem Nationalparklandkreis Birkenfeld entspricht. Hier treten sieben Kandidaten, fünf Männer und zwei Frauen, an, von denen aber wohl nur zwei eine reelle Chance auf das Direktmandat haben werden, während die AfD-Bewerberin Claudia von Bohr (51) aus Herrstein dank des ...







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