Bis spätestens Mitte Juni soll die Umfeldgestaltung am Rückweilerer Dorfgemeinschaftshaus abgeschlossen sein. Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger ist optimistisch, dass dies klappt.

i Zum Auftakt der Umfeldgestaltung rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Rückweiler ist die asphaltierte Abstellfläche vor dem Gebäude zur Hauptstraße entfernt worden. Benjamin Werle

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Außenbereichs am Dorfgemeinschaftshaus in Rückweiler laufen seit gut zwei Wochen. Wir haben heute unsere zweite Baubesprechung gehabt. Und es läuft sehr gut“, sagte Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger am Mittwoch.

Nach fast drei Jahren Planungszeit wird nun der erste Teilabschnitt in der Dorferneuerung umgesetzt, informiert er weiter. Der Entwurf basiert auf den Anregungen und Ideen der Mitbürger, die ihre Vorschläge in einer Arbeitsgruppe im Rahmen der Dorfmoderation erarbeiteten. Nachdem die Fördermittel beim Land beantragt und genehmigt wurden, erfolgte die Ausschreibung für das erste Projekt der Schwerpunktgemeinde durch das Planungsbüro BPP aus Kaiserslautern.

i Das Vorfeld des Dorfgemeinschaftshauses in Rückweiler ist bereits begrünt. Lutz Altekrüger

Nun werden die Einfahrt verbreitert, der Vorplatz an der Hauptstraße begrünt, ein barrierefreier Parkplatz am Seiteneingang angelegt, die Kastanie auf dem Platz mit Sandsteinen neu eingefasst und Spielgeräte für die Kinder hinter dem Gebäude geschaffen. Darüber hinaus wird die Grillhütte an die Wasserversorgung des Gebäudes angeschlossen und weitere Sitzgelegenheiten geschaffen, die den neuen Multifunktionsplatz umrahmen. „Der Asphalt vor dem Gebäude wurde schon entfernt und die Randsteine neu gesetzt“, berichtet Altekrüger. Die Erde sei bereits verfüllt, die Zugänge zu Garage und Nebeneingang aber noch gesperrt.

Im nächsten Schritt wird der barrierefreie Parkplatz gepflastert und daneben der Fahrradständer platziert. In der kommenden Woche beginnen dann die Arbeiten an der Einfassung der Kastanie. Große rote Sandsteinblöcke liegen bereits an der Lagerfläche hinter der Kirche bereit. „Die alten Steine sind abgängig und vom Wetter stark mitgenommen, daher ersetzen wir sie mit Sandsteinquadern“, erläutert Altekrüger. Einerseits um die gut drei Meter zur Zufahrt von der Hauptstraße abzufangen und zudem um rund um die Bühne mit den Blöcken Sitzgelegenheiten zu schaffen.

Die Kosten für die Baumaßnahme werden mit rund 375.000 Euro veranschlagt, gefördert werden circa 210.000 Euro. Außerdem erbringt die Gemeinde Eigenleitungen in Höhe von gut 7000 Euro. Altekrüger rechnet damit, dass die Baumaßnahme bis zur Kirmes im Juni abgeschlossen werden können. Während der Bauarbeiten kann das Dorfgemeinschaftshaus weiter genutzt werden, allerdings ändern sich abhängig vom Fortgang der Bauarbeiten die Zugangsmöglichkeiten. „Das ist mit der Baufirma auch klar besprochen, dass immer ein Eingang frei bleibt. Wir haben fast jedes Wochenende eine Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus“, erklärt Altekrüger.