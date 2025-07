Private Hauseigentümer im Quartier Wasenstraße in Oberstein können für die Sanierung ihres Gebäudes einen Zuschuss in Höhe von bis zu 30.000 Euro erhalten. Ein neues Büro koordiniert den gesamten Prozess.

Die Stadt Idar-Oberstein hatte im Jahr 2021 für das Stadtquartier Wasenstraße eine Richtlinie zur Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie ein Sanierungsgebiet beschlossen. Danach können private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer im Quartier für die Sanierung ihres Gebäudes einen Zuschuss in Höhe von bis zu 30.000 Euro erhalten. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die anfallenden Bau- und Planungskosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen steuerlich erhöht abzuschreiben.

Für die Fortführung der umfassenden Beratung und Begleitung der privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen hat die Stadt Idar-Oberstein seit Mai ein neues externes Fachbüro. Das Büro Kommunalentwicklung Kempf unterstützt Städte und Gemeinden schwerpunktmäßig im Rahmen der Städtebauförderung bei der Vorbereitung, Steuerung und Durchführung städtebaulicher Fördermaßnahmen.

Beratung vor Ort

Es berät in diesem Zusammenhang seit über zehn Jahren auch private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bei der Sanierung ihrer Immobilien und der Zuschussförderung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen als persönliche Ansprechpartner gern zur Verfügung und beraten interessierte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer kostenlos rund um das Thema Zuschussförderung für die Immobilie und begleiten diese von der Antragstellung bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen.

Persönliche Beratungsgespräche können vor Ort oder im Quartierbüro, in der Amtsstraße 7, erfolgen. Gemeinsam mit dem Sanierungsbüro plant die Stadt Idar-Oberstein in den kommenden Monaten unter anderem auch Informationsveranstaltungen zum Thema private Modernisierung und Instandsetzung. Mithilfe der Förderung privater Modernisierungsprojekte soll das Stadtquartier Wasenstraße als attraktiver, zentrumsnaher Wohnstandort erhalten beziehungsweise entwickelt werden.

Benjamin Kempf und sein Bruder Pirmin Kempf sind die direkten Ansprechpartner für alle Eigentümer im Fördergebiet „Oberstein Wasenstraße“. „Wir sind erst seit dem letzten Monat für die Stadt tätig, sodass wir gerade das Vorgehen zusammen mit der Stadt sondieren“, sagt Benjamin Kempf.

Langer Prozess

Er erläutert Hintergründe: Die Stadt Idar-Oberstein wurde in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ der Städtebauförderung aufgenommen. Damit eine Stadt in ein solches Förderprogramm aufgenommen wird, erfolgt im Vorfeld eine städtebauliche Untersuchung (ISEK), indem ein Untersuchungsbereich hinsichtlich verschiedener städtebaulicher Missstände (Verkehr, Sozialstruktur, Umweltschutz, Bausubstanz und weitere Bereiche) untersucht wird. Stellt das ISEK solche städtebaulichen Missstände fest, wird ein Entwicklungsgebiet abgegrenzt, indem verschiedene städtebauliche Maßnahmen zur Behebung der städtebaulichen Missstände für die verschiedenen Bereiche entwickelt werden.

Danach erfolgt eine Aufnahme des Gebietes in die Städtebauförderung durch das zuständige Ministerium. Nun hat die Stadt die Möglichkeit, die im ISEK vorgeschlagenen Maßnahmen durch Förderung aus der Städtebauförderung umzusetzen, und trägt hierbei nur ein Drittel aller Kosten für Projekte. In der Städtebauförderung werden die anderen zwei Drittel Kosten vom Bund und Land bezuschusst. Kempf betont: „Mittlerweile können viel Kommunen ohne Städtebauförderung wegen der schwierigen Haushaltslagen überhaupt keine Stadtentwicklung betreiben.“ Die Stadt Idar-Oberstein habe nun die Möglichkeit, mit verschiedenen Maßnahmen die städtebaulichen Missstände durch die Förderung zu beheben. Die ist oft ein jahrzehntelanger Prozess und findet vor allem im öffentlichen Raum zum Beispiel durch Neugestaltung von zentralen Plätzen, der Sanierung von öffentlichen Gebäuden oder der Sanierung von Straßenzügen et cetera statt.

Finanzieller Anreiz

Ein städtischer Gesamtraum bestehe allerdings nicht nur aus öffentlichen Flächen, sondern insbesondere aus Flächen, die im privaten Eigentum stehen. Hier habe die Stadt allerdings sehr wenig Möglichkeiten, eine positive städtebauliche Entwicklung im privaten Eigentum durchzuführen, da kein Eigentümer zu einer Teilnahme an einer positiven städtebaulichen Entwicklung gezwungen werden könne: „Es ist allerdings immens wichtig, nicht nur öffentlichen Flächen zu sanieren, sondern insbesondere auch die privaten Flächen, die einen wesentlich höheren Anteil an Flächen in den Fördergebieten ausmachen, damit die Räume insgesamt positiv entwickelt werden können.“

Eine der wenigen Möglichkeiten, diese Eigentümer zu motivieren die städtebaulichen Missstände an ihrem eigenen Anwesen zu beheben, sei hierbei die Förderung von privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen: „Durch diesen Anreiz von direkten Förderzuschüssen überlegen sich viele Eigentümer, ihre Immobilien zu sanieren. Hierdurch wird die Bausubstanz fast ohne städtisches Zutun im Fördergebiet verbessert und trägt dazu bei, den städtebaulichen Missstand im privaten Eigentum gefühlt selbstständig zu beseitigen. Hierbei sei auch erwähnt, dass der Zuschuss, den die Stadt zahlt, von der Städtebauförderung übernommen wird, sodass die Stadt nur ein Drittel der Kosten (dies gilt auch für unsere Leistungen) trägt.“

Infos auf Seite der Stadt Idar-Oberstein

Informationen wie die Modernisierungsrichtlinie sowie der Antrag auf Zuschuss für private Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten sind auf der Website der Stadt Idar-Oberstein zum Thema Soziale Stadt – Stadtquartier Wasenstraße (www.idar-oberstein.de/sozialestadt) zu finden. Interessierte Hauseigentümer können sich ab sofort an das Büro Kempf, Tel. 06842/7081718, E-Mail info@kekempf.de, wenden und sich über die Fördermöglichkeiten informieren.

Kempf verweist auf die die positive Entwicklung der Gemeinde Saarwellingen im Saarland, in der sein Büro seit rund zehn Jahren die privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsförderungen betreut und verwaltet: „Ich hoffe, dass wir in einigen Jahren ebenfalls solche Erfolge in Idar-Oberstein erzielen können.“

Die Brüder Kempf betreuen die interessierten Eigentümer als Beauftragter der Stadt vom ersten Kennenlerntermin über die Antragstellung der Eigentümer, hinweg über die Baumaßnahme bis zur Abrechnung und Auszahlung der Förderung persönlich und vor Ort: „Wir unterstützen dabei sowohl die privaten Eigentümer als auch die städtische Verwaltung, indem wir die anfallenden Verwaltungsprozesse (Steuerung der Förderzuschüsse und deren Beantragung beim Fördermittelgeber et cetera) federführend übernehmen. Unser Anspruch dabei ist immer, den privaten Eigentümer ein zuverlässiger Ansprechpartner zu sein und die Verwaltung möglich viel in allen mit der Förderung verbundenen Prozessen zu entlasten, ohne dass die Entscheidungshoheit der Stadt reduziert wird.“

In einem nächsten Schritt wird das Büro gezielt auf die einzelnen Eigentümer vor Ort zugehen. Zukünftig sind hier auch Informationsveranstaltungen geplant. Dies wird aber möglicherweise erst im nächsten Jahr erfolgen.