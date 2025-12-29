Mittel für Verbandsgemeinde Bis 2028 werden 95 Projekte in Baumholder angegangen Sascha Saueressig 29.12.2025, 16:00 Uhr

i VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (von rechts), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Sachbearbeiterin Ines Klingshirn bei der Übergabe des Förderbescheids aus dem Regionalen Zukunftsprogramms an die VG Baumholder und ihre Ortsgemeinden. Sascha Saueressig

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt kommt am Tag vor Heiligabend nach Baumholder und hat einen Förderbescheid in Höhe von 1,57 Millionen Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm im Gepäck. Nun sollen 95 Projekte umgesetzt werden.

Eigens für die Übergabe des Bewilligungsbescheids für das Regionale Zukunftsprogramm (Regional.Zukunft.Nachhaltig – kurz RZN) waren zahlreiche Ortsbürgermeister und Vertreter der Fraktion im VG-Rat am Tag vor Heiligabend noch einmal nach Baumholder gekommen.







