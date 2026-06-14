Blitzer für VG Birkenfeld Birkenfelds Parteien wollen keine Raubritter sein Sascha Saueressig 14.06.2026, 18:00 Uhr

i Die VG-Verwaltung Birkenfeld hat auf Antrag der Freien Wähler geprüft, ob eine kommunale Geschwindigkeitsüberwachung – beispielsweise durch die Anmietung eines Blitzeranhängers – innerorts umsetzbar wäre. Andreas Egenolf. aeg

Blitzer werden gemeinhin als Abzocke am einfachen Autofahrer gesehen. Dabei liegt doch ein Fehlverhalten des Fahrers vor, das so sanktioniert wird. Doch das Für und Wider, als VG selbst ins Blitzer-Geschäft einzusteigen, sorgt für viele Emotionen.

Auf Antrag der Freien Wähler befasste sich der Haupt- und Finanzausschuss des Birkenfelder VG-Rats mit möglichen Rahmenbedingungen der Übernahme der Zuständigkeit für die Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb der Ortslagen. Bei der Beratung zeigten sich sehr widersprüchliche Auffassungen zur Notwendigkeit eines solchen Schrittes.







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