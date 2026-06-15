Betrug war der Vorwurf
Birkenfelderin fühlt sich zu„unwohl“ für Verhandlung
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. HIer sollte die Berufungsverhandlung stattfinden.
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. HIer sollte die Berufungsverhandlung stattfinden.
Markus Kilian

Eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Birkenfeld hatte mehrfach online Waren bestellt, sie aber nicht bezahlt. Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte sie wegen Betrugs verurteilt, dagegen ging sie in Berufung – erschien aber nicht zur Verhandlung. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte am 14. November 2025 eine 45 Jahre alte, einschlägig vorbestrafte Angeklagte aus dem Landkreis Birkenfeld wegen Betruges in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 5 Monaten verurteilt. Die Richterin hatte die Vollstreckung der Strafe aufgrund der vorherigen Verurteilungen nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren