Eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Birkenfeld hatte mehrfach online Waren bestellt, sie aber nicht bezahlt. Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte sie wegen Betrugs verurteilt, dagegen ging sie in Berufung – erschien aber nicht zur Verhandlung.
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Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte am 14. November 2025 eine 45 Jahre alte, einschlägig vorbestrafte Angeklagte aus dem Landkreis Birkenfeld wegen Betruges in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 5 Monaten verurteilt. Die Richterin hatte die Vollstreckung der Strafe aufgrund der vorherigen Verurteilungen nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt.