Weihnachtsaktion Birkenfelderin erfüllt Senioren kleine Wünsche Vera Müller 24.12.2025, 06:00 Uhr

i Eine Menge Wunschzettel wurden übergeben: die Hausleitung des Caritas Seniorenzentrums Haus am See in Neunkirchen/Nahe, Bärbel Nickels (links) und Natalie Heinrich. Silke Schommer

Ist Weihnachten das Fest der Kinder? Meist schon. Aber was ist mit alten Menschen, die sich über kleine Geschenke freuen würden, aber niemanden mehr um sich haben? Da setzt eine Aktion der Birkenfelderin Natalie Heinrich na.

Leuchtende Kinderaugen, Wunschaktionen für Kinder, die ehrenamtlich oder über Geschäfte organisiert werden: Das kennt man. Was Natalie Heinrich in den vergangenen Wochen organisiert hat, ist eher außergewöhnlich. Sie hat eine Wunschbaumaktion für Senioren in Heimen ins Leben gerufen.







Artikel teilen

Artikel teilen