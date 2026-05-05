Brände nach Maifeuer Birkenfelder Wehrleiter mahnen sorgfältige Umsetzung Christian Schulz 05.05.2026, 11:00 Uhr

i Die traditionellen Maifeuer wie hier in Nahbollenbach locken viele Besucher an und sind oft ein echter Hingucker. Aber sie bergen auch Gefahren. Christian Schulz. Hosser

Die Nachlöscharbeiten nach den Brauchtumsfeiern häufen sich. Die Feuerwehr mahnt zur Vorsicht: Trockenheit erhöht die Brandgefahr. Was hinter den Kulissen für Sicherheit sorgt.

Die traditionellen Maifeuer lockten in der Nacht zum 1. Mai wieder zahlreiche Besucher an. Mit den lodernden Flammen werden symbolisch der Winter vertrieben, der Frühling begrüßt und nach altem Brauchtum sogar böse Geister ferngehalten. Doch so stimmungsvoll die Veranstaltungen auch sind: Ohne die Feuerwehr wäre dieser Brauch kaum denkbar.







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