Die Nachlöscharbeiten nach den Brauchtumsfeiern häufen sich. Die Feuerwehr mahnt zur Vorsicht: Trockenheit erhöht die Brandgefahr. Was hinter den Kulissen für Sicherheit sorgt.
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Die traditionellen Maifeuer lockten in der Nacht zum 1. Mai wieder zahlreiche Besucher an. Mit den lodernden Flammen werden symbolisch der Winter vertrieben, der Frühling begrüßt und nach altem Brauchtum sogar böse Geister ferngehalten. Doch so stimmungsvoll die Veranstaltungen auch sind: Ohne die Feuerwehr wäre dieser Brauch kaum denkbar.