Nach Wochen mit überwiegend Regenwetter strahlte die Sonne am vergangenen Donnerstag über dem Birkenfelder Kirchplatz. „So ein Glück muss man erst mal haben“, sagt Marktmeister Jürgen Schug mit einem Lachen. Denn so verdiente die dritte Ausgabe der von Schug organisierten Heißen Sommernächte wirklich ihren Namen. Gutes Wetter und Musik lockten Schug zufolge dann auch rund 300 Besucher auf den Kirchplatz. „Die Menschen nehmen die Veranstaltungsreihe dankend an“, freut sich der Marktmeister über die vielen Gäste.

Für Stimmung sorgte am Donnerstag die Band Ageless zuerst mit Covern von Rocklegenden wie den Rolling Stones und Beatles, REM und Metallica sowie Amy Winehouse und Steve Winwood. Im späteren Verlauf gab es auf der Bühne eine Überraschung für das Publikum: Ein Teil der Band wurde ausgetauscht und weiter ging es überwiegend mit Eigenkompositionen der Musiker und Musikerinnen. „Im Endeffekt konnten wir so zwei Bands anbieten, das war super“, sagt Schug. Und das alles für Umme – für die Heißen Sommernächte verlangt die Stadt keinen Eintritt. „Es soll ein niederschwelliges Angebot an die Birkenfelder sein“, sagt Schug.

i Neben Cocktails, wie auf diesem Bild zu sehen, konnte Marktmeister Schug für den vergangenen Donnerstag auch einen Weinstand organisieren. Reiner Drumm

Statt Gage für die Bands gibt es eine Hutsammlung für Spenden, die den Musikern übergeben werden. Doch der Erfolg der Veranstaltung habe sich herumgesprochen. „Im Februar dieses Jahres hatte ich Probleme, Musiker und Musikerinnen zu finden, die ohne Gage auftreten wollten, jetzt melden sich einige bei mir, die sich schon für das kommende Jahr anmelden“, erzählt Schug.

Neben Rockmusik gab es für die Besucher Gegrilltes und Pizza sowie Cocktails und Wein von verschiedenen Ständen. „Obwohl Stände das falsche Wort ist, das alles wird einfach an Tischen aufgebaut, so ist es kostengünstiger und die gemütliche, familiäre Stimmung bleibt erhalten“, sagt Schug. Somit verlange die Stadt von den Anbietern auch keine Standgebühr.

i Damit keiner hungrig nach Hause geht, wurden bei den Heißen Sommernächten unter anderem eine Vielzahl verschiedener Pizzen angeboten. Reiner Drumm. RD

Die vorerst letzte Ausgabe der Heißen Sommernächte präsentiert die Stadt Birkenfeld am 22. August. Dann tritt Schug selbst als Musiker „Schnugga“ auf. Aus den Erfahrungen der vergangenen Veranstaltungen will der Marktmeister für das letzte Hurra der Sommernächte in diesem Jahr noch mal aufstocken. „Wir haben rund 150 Sitzplätze, die sind meist schon vor 19 Uhr belegt“, sagt er. Also wolle Schug noch einige Sitzgarnituren besorgen. „300 Besucher sind für den Innenhof des Kirchplatzes aber die perfekte Auslastung – viel mehr passen dort nicht hin“, fügt er hinzu. An einen größeren Ort solle die Veranstaltung trotzdem nicht verlegt werden, um die Stimmung beizubehalten.