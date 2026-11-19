Wirtschaft im Wandel Birkenfelder Start-up entwickelt KI für den Mittelstand Niels Heudtlaß 19.11.2026, 09:00 Uhr

i Richard Haxel (links), Marlies Morgen und Jens Schneider bietem mit ihrem KI-Startup Lösungen für mittelständische Unternehmen. Niels Heudtlaß

Sichere, lokale KI-Lösungen für mittelständische Unternehmen. Das ist das Steckenpferd des Start-ups Ignaite mit Sitz am Umwelt-Campus Birkenfeld. Ob KI-Assistent oder Maschinenüberwachung das Portfolio an Lösungen ist vielfältig.

Minerva und Loki heißen die Hauptprodukte des Start-ups Ignaite mit Sitz am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB). Loki ist ein KI-Wissensassistent – er wird mit den Daten des jeweiligen Unternehmens gefüttert, kann dann zahlreiche Fragen zu Abläufen, Produkten oder Buchhaltung in der Firma beantworten und somit in zahlreichen Branchen Anwendung finden.







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