Sichere, lokale KI-Lösungen für mittelständische Unternehmen. Das ist das Steckenpferd des Start-ups Ignaite mit Sitz am Umwelt-Campus Birkenfeld. Ob KI-Assistent oder Maschinenüberwachung das Portfolio an Lösungen ist vielfältig.
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Minerva und Loki heißen die Hauptprodukte des Start-ups Ignaite mit Sitz am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB). Loki ist ein KI-Wissensassistent – er wird mit den Daten des jeweiligen Unternehmens gefüttert, kann dann zahlreiche Fragen zu Abläufen, Produkten oder Buchhaltung in der Firma beantworten und somit in zahlreichen Branchen Anwendung finden.