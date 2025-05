Der SPD-Kreisvorstand Birkenfeld hat Caroline Pehlke aus Idar-Oberstein als Kandidatin für die Landtagswahl am 22. März 2026 nominiert. Die 41-Jährige ist Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag und bei der Stadt Idar-Oberstein seit Mai 2019 in der Wirtschaftsförderung tätig. Bei der Kommunalwahl 2024 erzielte sie das beste Stimmergebnis aller Bewerberinnen und Bewerber im Landkreis.

Im Herbst 2023 trat die Mutter dreier Töchter bei der Landratswahl gegen Miroslaw Kowalski (CDU) an. Damals durchaus ein Überraschungscoup der Kreis-SPD: Kowalski setzte sich letztlich bei der Stichwahl am 15. Oktober 2023 knapp gegen Pehlke durch. Im ersten Wahlgang lieferten sich der CDU-Kandidat und seine Kontrahentin von der SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Kowalski am Ende mit 34,3 Prozent knapp die Nase vorn hatte. Polit-Neuling Pehlke, damals noch parteilos, kam auf starke 33,0 Prozent: womit sie sich für weitere Kandidaturen empfahl.

Wirtschaft und Soziales als Kernthemen

Knapp zwei Jahre später hat sie sich auf der kommunalpolitischen Bühne etabliert. Pehlke, begeisterte Hockey-Spielerin, hat einen Bachelor als TV-Produzentin sowie einen Master in internationaler BWL. Die Bereiche Wirtschaft und Wirtschaftsförderung sind ihr Kerngebiet, aber auch Heimat, Tourismus, Familie, Schule und Kitas sind Themen, die sie aus eigenem Erleben privat wie auch beruflich gut kennt und einschätzen kann, wie sie damals bei ihrer Landratskandidatur gegenüber unserer Zeitung betonte. Ein Zitat ließ im Oktober 2023 nach der Niederlage gegen Kowalski aufhorchen. Auf die Frage, wie es nun weitergehe, antwortete sie im Gespräch mit unserer Zeitung: „Was konkret mein Weg ist, das kann ich nicht sagen. Mein Running Gag war immer, dass ich die erste Oberbürgermeisterin von Idar-Oberstein sein möchte. Ob es dazu kommt in sieben Jahren oder zu etwas anderem, das halte ich mir offen.“ Mittlerweile sind knapp zwei Jahre vergangen, und jetzt strebt Pehlke an, den Landkreis in Mainz zu vertreten.

Die Ersatzkandidatur (B-Kandidatur) soll Julia Pies aus Veitsrodt übernehmen. Sie ist Schulleiterin an der Schule für Gesundheitsfachberufe am Klinikum Idar-Oberstein und eine der beiden Kreisvorsitzenden der SPD. Die offizielle Nominierung erfolgt im Rahmen einer Wahlkreiskonferenz am 22. Juni. Hierzu hat sich auch ein besonderer Gast, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, angekündigt, um die Kandidatur der beiden Frauen zu unterstützen.

SPD-Kreisvorsitzender Schulz: „Ein starkes Duo“

„Mit Caroline Pehlke schlagen wir eine engagierte, kompetente und tief in der Region verwurzelte Kandidatin vor“, sagt Markus Schulz, SPD-Kreisvorsitzender. „Als Fraktionsvorsitzende, Wirtschaftsförderin und Stimmenkönigin bei der Kommunalwahl bringt sie alle Voraussetzungen mit. Gemeinsam mit Julia Pies als Ersatzkandidatin bilden sie ein starkes Duo – nicht nur fachlich, sondern auch freundschaftlich“, führt der Hettenrodter aus.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Nominierung. Ich will mich mit ganzer Kraft für unsere Region starkmachen – für wirtschaftliche Entwicklung, die Stärkung des ländlichen Raums und für gute Lebensbedingungen für Familien. Dafür möchte ich mit vielen Menschen ins Gespräch kommen und um Unterstützung werben“, betont Caroline Pehlke motiviert.

Auch Hans Jürgen Noss, der derzeitige Landtagsabgeordnete und langjährige Vertreter des Wahlkreises, unterstützt die Nominierung. Er selbst steht bei dieser Wahl nicht mehr zur Verfügung: „Ich bin überzeugt, dass Caroline Pehlke mit ihrem Sachverstand, ihrer positiven Energie und ihrer Verankerung vor Ort eine hervorragende Abgeordnete für unsere Region wäre.“