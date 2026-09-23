Der Wald ist eine Heimat für viele Arten und eine Waffe gegen den Klimawandel – Doch Hitze und Trockenheit bedrohen ihn. Wie ein Waldumbau im Schönewald möglich wäre.
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Wie steht es um unseren Wald im Zeichen der Klimakrise und welche Rolle spielen seine heimlichen Bewohner, die Fledermäuse? Und wie wichtig ist der Schönewald als Filter für saubere Luft? Diesen drängenden Fragen gingen 16 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einer facettenreichen Exkursion im Schönewald nach.