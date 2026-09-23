Exkursion in die lokale Natur
Birkenfelder Schönewald ist Lebensraum und grüne Lunge
Christian Jungmann präsentierte Fakten über die faszinierende Welt der Jäger der Nacht, untermauert mit zahlreichen selbst gesch
Christian Jungmann präsentierte Fakten über die faszinierende Welt der Jäger der Nacht, untermauert mit zahlreichen selbst geschossenen Fotos. Seit mehr als 20 Jahren ist der ausgewiesene Fledermausexperte ehrenamtlich im Fledermausschutz unterwegs.
Thomas Brodbeck

Der Wald ist eine Heimat für viele Arten und eine Waffe gegen den Klimawandel – Doch Hitze und Trockenheit bedrohen ihn. Wie ein Waldumbau im Schönewald möglich wäre. 

Lesezeit 2 Minuten
Wie steht es um unseren Wald im Zeichen der Klimakrise und welche Rolle spielen seine heimlichen Bewohner, die Fledermäuse? Und wie wichtig ist der Schönewald als Filter für saubere Luft? Diesen drängenden Fragen gingen 16 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einer facettenreichen Exkursion im Schönewald nach.
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