Ernst Heimfarth hört auf Birkenfelder Regionalexpress: 25 Jahre Heimatgeschichte Niels Heudtlaß 31.01.2026, 07:00 Uhr

i Der Lokführer geht: Nach 25 Jahren Heimatgeschichte aus der Hand von Ernst Heimfarth endet nun eine Ära beim Birkenfelder Regionalexpress. Niels Heudtlaß

Der Lokführer geht: Seit dem Februar 2000 gibt Ernst Heimfarth den Birkenfelder Regionalexpress heraus – im April 2025 gab er das Steuer ab. Ein Rückblick auf 25 Jahre Heimatgeschichte.

Die rote Lok fährt über grünweißen Grund, der Lokführer, sich aus dem Fenster lehnend, hält eine Zeitung hoch, der Birkenfelder weiß: „Jetzt geht es um unsere Geschichte“. Vor etwa 26 Jahren gründete Ernst Heimfarth die Zeitschrift für Heimatgeschichte mit dem Namen „Birkenfelder Regionalexpress“.







