Ernst Heimfarth hört auf
Birkenfelder Regionalexpress: 25 Jahre Heimatgeschichte
Der Lokführer geht: Nach 25 Jahren Heimatgeschichte aus der Hand von Ernst Heimfarth endet nun eine Ära beim Birkenfelder Regionalexpress.
Niels Heudtlaß

Der Lokführer geht: Seit dem Februar 2000 gibt Ernst Heimfarth den Birkenfelder Regionalexpress heraus – im April 2025 gab er das Steuer ab. Ein Rückblick auf 25 Jahre Heimatgeschichte. 

Lesezeit 3 Minuten
Die rote Lok fährt über grünweißen Grund, der Lokführer, sich aus dem Fenster lehnend, hält eine Zeitung hoch, der Birkenfelder weiß: „Jetzt geht es um unsere Geschichte“. Vor etwa 26 Jahren gründete Ernst Heimfarth die Zeitschrift für Heimatgeschichte mit dem Namen „Birkenfelder Regionalexpress“.

