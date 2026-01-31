Der Lokführer geht: Seit dem Februar 2000 gibt Ernst Heimfarth den Birkenfelder Regionalexpress heraus – im April 2025 gab er das Steuer ab. Ein Rückblick auf 25 Jahre Heimatgeschichte.
Lesezeit 3 Minuten
Die rote Lok fährt über grünweißen Grund, der Lokführer, sich aus dem Fenster lehnend, hält eine Zeitung hoch, der Birkenfelder weiß: „Jetzt geht es um unsere Geschichte“. Vor etwa 26 Jahren gründete Ernst Heimfarth die Zeitschrift für Heimatgeschichte mit dem Namen „Birkenfelder Regionalexpress“.