Im Herzen der Stadt Birkenfelder Ratskeller: Zwei Interessenten für Traditions-Gastro Niels Heudtlaß 25.02.2026, 15:00 Uhr

i Aktuell steht der Ratskeller in Birkenfeld leer. Doch es gibt Interessenten für ein neues gastronomisches Angebot. Gerhard Ding

Nach dem Aus von „Sara’s Vintage Tea Rooms“ könnte es im Herzen der Kreisstadt ein neues Gastro-Angebot geben. Für den leerstehenden Ratskeller gibt es zwei Interessenten – doch zunächst stehen Reparaturen an.

Der Ratskeller in Birkenfeld steht seit dem 1. November 2024 leer. Zu diesem Datum schloss die letzte Pächterin Sara Osbourne ihren Laden mit dem Namen „Sara’s Vintage Tea Rooms And Gin House“. „Mit schwerem Herzen und tiefer Trauer muss ich Ihnen mitteilen, dass ich ab dem 1.







