Tourist-Info zieht aus Birkenfelder Landesmuseum steht vor größeren Problemen Peter Bleyer 28.08.2026, 17:00 Uhr

i Das Bügeleisenmuseum ist die neueste Errungenschaft im Landesmuseum. Auf dem Foto sind (von links) Isolde Krieger, Susanne Pauly und Hisso von Selle zu sehen. Sie hoffen auf einen Nachfolger für die Tourist-Info. Peter Bleyer

Den Verein für Heimatkunde im Kreis Birkenfeld plagen Sorgen: Weil die Tourist-Info der VG Birkenfeld aus dem Landesmuseum auszieht, drohen finanzielle Engpässe. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Die Tourist-Info der Verbandsgemeinde Birkenfeld zieht aus dem Raum im Birkenfelder Landesmuseum aus – in die Hauptstraße 24, auch weil dort mehr Platz zur Verfügung steht. Das stellt den Verein für Heimatkunde, der das Museum betreibt und auch Eigentümer des Gebäudes ist, vor nicht unerhebliche Probleme: Sollte sich kein neuer Nutzer finden, würde ein beträchtliches finanzielles Loch in der Kasse klaffen.







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