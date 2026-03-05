Unseriöse Händler
Birkenfelder Kreisverwaltung mahnt erneut zur Vorsicht
Die Kreisverwaltung Birkenfeld ruft die Bürger insbesondere in Bezug auf den Ankauf von Edelmetallen, Pelzen, Silberbesteck und
Die Kreisverwaltung Birkenfeld ruft die Bürger insbesondere in Bezug auf den Ankauf von Edelmetallen, Pelzen, Silberbesteck und Ähnlichem zu erhöhter Aufmerksamkeit auf.
Jens Kalaene/dpa. picture alliance/dpa

Edelmetall, Pelze, Silberbesteck: In den vergangenen zwei Jahren wurden an einigen Ankaufsstellen hochwertige Güter verkauft. Doch später wurden Verstöße festgestellt, darunter gegen das Geldwäschegesetz.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kreisverwaltung Birkenfeld ruft die Bürger insbesondere in Bezug auf den Ankauf von Edelmetallen, Pelzen, Silberbesteck und Ähnlichem zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Der Kreis hatte bereits Anfang Dezember darüber informiert, dass im Laufe des Jahres 2024 und des Jahres 2025 im Landkreis einige Ankaufsstellen für hochwertige Güter (zum Beispiel Gold, Silber, Pelze, Schmuck, Uhren, Antiquitäten), aber auch Gewerbebetriebe, die eine Vielzahl ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren