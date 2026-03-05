Unseriöse Händler Birkenfelder Kreisverwaltung mahnt erneut zur Vorsicht 05.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Kreisverwaltung Birkenfeld ruft die Bürger insbesondere in Bezug auf den Ankauf von Edelmetallen, Pelzen, Silberbesteck und Ähnlichem zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Jens Kalaene/dpa. picture alliance/dpa

Edelmetall, Pelze, Silberbesteck: In den vergangenen zwei Jahren wurden an einigen Ankaufsstellen hochwertige Güter verkauft. Doch später wurden Verstöße festgestellt, darunter gegen das Geldwäschegesetz.

Die Kreisverwaltung Birkenfeld ruft die Bürger insbesondere in Bezug auf den Ankauf von Edelmetallen, Pelzen, Silberbesteck und Ähnlichem zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Der Kreis hatte bereits Anfang Dezember darüber informiert, dass im Laufe des Jahres 2024 und des Jahres 2025 im Landkreis einige Ankaufsstellen für hochwertige Güter (zum Beispiel Gold, Silber, Pelze, Schmuck, Uhren, Antiquitäten), aber auch Gewerbebetriebe, die eine Vielzahl ...







Artikel teilen

Artikel teilen