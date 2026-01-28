Erster Abschnitt bald fertig
Birkenfelder Heinrich-Hertz-Campus macht Fortschritte
Von Links: Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel, KSK-Vorsitzender Torsten Rothfuchs, EGHC-Geschäftsführer Maximilian Essig, Andreas Jacob, geschäftsführender Gesellschafter von Firu, VVR Vorstandssprecher Erik Gregori und VG-Bürgermeister Matthias König machten sich gemeinsam ein Bild von den Fortschritten am Heinrich-Hertz-Campus.
Niels Heudtlaß

Nach der Winterpause beginnen die Arbeiten an der Oberfläche und die Verlegung der letzten Leitungen. Im Frühsommer soll der Gewerbepark erschlossen sein. Die Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt, das Mischgebiet, startet im Frühjahr. 

Rund 9600 Tonnen Schutt, was etwa 6000 Kubikmetern entspricht, rund 2.000.000 Euro Abbruchkosten, die Abbrucharbeiten der ehemaligen Heinrich-Hertz-Kaserne sind so gut wie abgeschlossen – das Gelände am Ende der Schönewaldstraße in Birkenfeld ist kaum wiederzuerkennen.

