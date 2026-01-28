Nach der Winterpause beginnen die Arbeiten an der Oberfläche und die Verlegung der letzten Leitungen. Im Frühsommer soll der Gewerbepark erschlossen sein. Die Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt, das Mischgebiet, startet im Frühjahr.
Rund 9600 Tonnen Schutt, was etwa 6000 Kubikmetern entspricht, rund 2.000.000 Euro Abbruchkosten, die Abbrucharbeiten der ehemaligen Heinrich-Hertz-Kaserne sind so gut wie abgeschlossen – das Gelände am Ende der Schönewaldstraße in Birkenfeld ist kaum wiederzuerkennen.