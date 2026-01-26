Deutsches Jugendrotkreuz Birkenfelder Grundschüler zu Ersthelfern ausgebildet Niels Heudtlaß 26.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Juniorersthelfer erhielten von Sophie Flörchinger vom Deutschen Jugendrotkreuz (Mitte hinten) ihre Verbandstaschen und Warnwesten. Reiner Drumm. RD

12 Schüler sind ab Frühjahr oder Sommer auf dem Pausenhof der Grunschule Birkenfeld als Ersthelfer unterwegs. Über ein Projekt des Deutschen Jugendrotkreuzes wurden sie ausgebildet. Das Ziel: Verantwortung lernen und Gesundheitskompetenzen fördern.

An der Grundschule Birkenfeld sind bald zwölf Schüler, sechs Jungen und sechs Mädchen als Ersthelfer in den Pausen unterwegs. Mit Warnweste und Verbandstasche ausgerüstet, kümmern sie sich um ihre Mitschüler, wenn mal etwas passiert – natürlich liegt die Aufsichtspflicht weiter beim Schulpersonal.







