Dank Hitzewelle Birkenfelder Freibad erlebt Rekordstart Niels Heudtlaß 03.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Becken sind am Wochenende, 27. und 28. Juni, voller Menschen, doch auch davor ist das Birkenfelder Freibad gut besucht. Reiner Drumm

5000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr verzeichnet das Birkenfelder Freibad seit Saisonstart. Die Hoffnung, das Saisonziel von 40.000 Besuchern zu erreichen, ist hoch. Wie es zu dem Rekordstart kommt und wie das Freibad auf Hitzewellen reagiert.

Das Birkenfelder Freibad haben in der Zeit vom Saisonbeginn am 23. Mai bis zum 30. Juni 20.035 Menschen besucht – das sind laut dem Betreiber, den Werken der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, 5000 Besucher mehr als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr.







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