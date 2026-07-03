5000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr verzeichnet das Birkenfelder Freibad seit Saisonstart. Die Hoffnung, das Saisonziel von 40.000 Besuchern zu erreichen, ist hoch. Wie es zu dem Rekordstart kommt und wie das Freibad auf Hitzewellen reagiert.
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Das Birkenfelder Freibad haben in der Zeit vom Saisonbeginn am 23. Mai bis zum 30. Juni 20.035 Menschen besucht – das sind laut dem Betreiber, den Werken der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, 5000 Besucher mehr als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr.