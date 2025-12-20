Birkenfelder Förderschule wird Gräfin-Loretta-Schule

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Birkenfeld heißt nun Gräfin-Loretta-Schule. In der Schule werden Kinder mit besonderem Förderbedarf auf das Berufsleben vorbereitet. Manche von ihnen führen sogar eine eigene Firma.
Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SFL) in Birkenfeld ist seit 1968 als eigenständige Schule unter diesem Namen bekannt. Vor Kurzem wurde sie in Gräfin-Loretta-Schule umbenannt. „SFL war mehr ein Konstrukt, dass den Zweck angibt, als ein wirklicher Name, dabei haben alle Förderschulen Namen“, erklärt Schulleiterin Stefanie Luther einen der Gründe für die Namensänderung.