Betriebe in der Krise? Birkenfelder Firma Bauerfeld fehlen neue Fachkräfte Niels Heudtlaß 21.07.2026, 19:00 Uhr

i Hartmut Bauerfeld hat die CNC-Fertigungstechnik-Firma mit heutigen Sitz in Birkenfeld gegründet. Der 71-Jährige hat dabei so manche Krise überstanden. Niels Heudtlaß

Wie gehts es unseren Betrieben im Kreis Birkenfeld? Vor 40 Jahren gegründet gehört die Firma Gebrüder Bauerfeld zu den renommiertesten Herstellern von Hydraulikzylindern. Jetzt wäre eine Expansion möglich – doch es gibt ein entscheidendes Problem.

Maschinen surren, Geräusche wie Hammerschläge erklingen, ein Schweißer in voller Montur wirft mit seinem Werkzeug ein helles Licht in die Halle. Seit 1998 werden in den Hallen der Firma Gebrüder Bauerfeld CNC-Fertigungstechnik in Birkenfeld Hydraulikzylinder hergestellt.







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