Straßenausbaubeiträge für 2022 Birkenfelder erhalten Rechnung im August Niels Heudtlaß 11.07.2026, 15:00 Uhr

i Auch für die Talweiherstraße werden irgendwann Straßenausbaubeiträge anfallen - zuerst werden aber die Rechnungen für das Jahr 2022 verschickt. Niels Heudtlaß

Lange Bemessung, Softwareprobleme, Datenfehler – die Versendung der Bescheide für Straßenausbaubeiträge hat in der Kreisstadt lange gedauert. Nun sollen die Rechnungen zeitnah versendet werden. Welche Kosten auf die Birkenfelder zukommen.

Die ersten Beitragsbescheide über die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenbau wird die Verbandsgemeinde Birkenfeld (VG) im Auftrag der Stadt im August versenden. Das teilt die VG mit. Die dann an die Bürger versendeten Zahlungsaufforderungen würden erst mal die Straßenausbauten im Abrechnungsjahr 2022 betreffen.







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