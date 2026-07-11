Lange Bemessung, Softwareprobleme, Datenfehler – die Versendung der Bescheide für Straßenausbaubeiträge hat in der Kreisstadt lange gedauert. Nun sollen die Rechnungen zeitnah versendet werden. Welche Kosten auf die Birkenfelder zukommen.
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Die ersten Beitragsbescheide über die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenbau wird die Verbandsgemeinde Birkenfeld (VG) im Auftrag der Stadt im August versenden. Das teilt die VG mit. Die dann an die Bürger versendeten Zahlungsaufforderungen würden erst mal die Straßenausbauten im Abrechnungsjahr 2022 betreffen.