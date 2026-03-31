Eiscafé Venezia ausgezeichnet
Birkenfelder Eisdiele unter 100 besten in Deutschland
In seinem Eiscafe Venezia in Birkenfeld testet Marco Vazzola seine selbst erdachten Eissorten, die dann in die Großproduktion de
In seinem Eiscafe Venezia in Birkenfeld testet Marco Vazzola seine selbst erdachten Eissorten, die dann in die Großproduktion der Eiswerkstatt gehen.
Niels Heudtlaß

Das Eiscafe Venezia und die Eiswerkstatt in Birkenfeld werden regelmäßig ausgezeichnet. Woran Inhaber Marco Vazzola sich besonders erinnert, was seine Betriebe auszeichnet und wie er aktuelle Probleme in der Branche ausgleicht. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Eiscafé Venezia in Birkenfeld, das zur Eiswerkstatt Birkenfeld gehört, zählt zu den 100 besten Eisdielen in Deutschland im Jahr 2026. Das hat die Gelatissimo, eine Messe rund um Eis in Stuttgart, entschieden. Die von der Messe neu geschaffene Auszeichnung basiere auf einer umfassenden Analyse von Google-Bewertungen und Social-Media-Präsenzen und rücke Betriebe in den Fokus, die handwerkliche Qualität erfolgreich mit digitaler Reichweite ...

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