Trotz Andrang zu Stoßzeiten Birkenfelder Bierfest bleibt hinter Erwartungen zurück Niels Heudtlaß 09.09.2026, 15:09 Uhr

i Kein Misserfolg, aber auch kein Frequenzbringer – das diesjährige Bierfest lässt gemischte Gefühle zurück. Wer da war, hatte allerdings eine Menge Spaß. Jürgen Schug

Viele Birkenfelder hatten viel Spaß bei der zweiten Ausgabe des Bierfests. Doch abseits der Stoßzeiten bleibt der Besucherandrang aus. Im kommenden Jahr soll das Fest umgestaltet werden.

Rund neun Bierstände, an denen die verschiedensten Biersorten von traditionellem bis Craft-Bier ausprobiert werden konnten, ein ausgewogenes Essensangebot und drei Music-Acts an den drei Festtagen vom Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September – das Konzept klingt nach einem Knaller, nicht nur für Bierfans.







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