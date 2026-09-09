Viele Birkenfelder hatten viel Spaß bei der zweiten Ausgabe des Bierfests. Doch abseits der Stoßzeiten bleibt der Besucherandrang aus. Im kommenden Jahr soll das Fest umgestaltet werden.
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Rund neun Bierstände, an denen die verschiedensten Biersorten von traditionellem bis Craft-Bier ausprobiert werden konnten, ein ausgewogenes Essensangebot und drei Music-Acts an den drei Festtagen vom Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September – das Konzept klingt nach einem Knaller, nicht nur für Bierfans.