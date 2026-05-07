Derzeit noch undicht Birkenfelder Apothekerbrunnen wieder an seinem Platz Niels Heudtlaß 07.05.2026, 13:00 Uhr

i Wieder dort wo er hingehört: Der Apothekerbrunnen steht vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld. Niels Heudtlaß

Der historische Apothekerbrunnen aus dem 19. Jahrhundert, ein Birkenfelder Kulturdenkmal, steht wieder an seinem Platz. Wasser kann er derzeit jedoch noch nicht halten. Der Brunnen ist undicht und muss erneut verfugt werden.

Schon seit einigen Wochen steht der Apothekerbrunnen wieder vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld. Bis zum Dienstag, 5. April, war er allerdings durch einen Bauzaun verdeckt. Jetzt erstrahlt er jedoch ganz ohne Verdeckung in neuem Glanz. Beinahe: Denn Wasser kann derzeit noch nicht in den Brunnen gefüllt werden.







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