Die Stadt Birkenfeld braucht mehr Möglichkeiten des Wohnens im Alter. Da ist sich der Stadtrat einig. Ein Landesprojekt soll die Möglichkeiten ausloten – die Kreissiedlungsgesellschaft könnte zum Bau bereit sein.
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Braucht die Stadt Birkenfeld mehr bezahlbaren Wohnraum, um altersgerechtes Wohnen für Senioren zu ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung. Der Anlass: Die Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“ unterstützt mit dem Programm „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ Kommunen bei der Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote insbesondere für ältere Menschen.