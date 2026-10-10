Um Machbarkeitsstudie beworben Birkenfeld will mehr altersgerechtes Wohnen ermöglichen Niels Heudtlaß 10.10.2026, 13:00 Uhr

i Birkenfeld will mehr Wohnformen für Senioren anbieten – der Fokus liegt hier vor allem auf bezahlbarem und barrierearmem Wohnraum. Jonas Güttler. picture alliance/dpa

Die Stadt Birkenfeld braucht mehr Möglichkeiten des Wohnens im Alter. Da ist sich der Stadtrat einig. Ein Landesprojekt soll die Möglichkeiten ausloten – die Kreissiedlungsgesellschaft könnte zum Bau bereit sein.

Braucht die Stadt Birkenfeld mehr bezahlbaren Wohnraum, um altersgerechtes Wohnen für Senioren zu ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung. Der Anlass: Die Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“ unterstützt mit dem Programm „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ Kommunen bei der Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote insbesondere für ältere Menschen.







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