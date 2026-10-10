Um Machbarkeitsstudie beworben
Birkenfeld will mehr altersgerechtes Wohnen ermöglichen
Birkenfeld will mehr Wohnformen für Senioren anbieten – der Fokus liegt hier vor allem auf bezahlbarem und barrierearmem Wohnrau
Birkenfeld will mehr Wohnformen für Senioren anbieten – der Fokus liegt hier vor allem auf bezahlbarem und barrierearmem Wohnraum.
Jonas Güttler. picture alliance/dpa

Die Stadt Birkenfeld braucht mehr Möglichkeiten des Wohnens im Alter. Da ist sich der Stadtrat einig. Ein Landesprojekt soll die Möglichkeiten ausloten – die Kreissiedlungsgesellschaft könnte zum Bau bereit sein. 

Lesezeit 2 Minuten
Braucht die Stadt Birkenfeld mehr bezahlbaren Wohnraum, um altersgerechtes Wohnen für Senioren zu ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung. Der Anlass: Die Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“ unterstützt mit dem Programm „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ Kommunen bei der Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote insbesondere für ältere Menschen.
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