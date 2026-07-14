Fußverkehrs-Check 2026
Birkenfeld will freundlicher für Fußgänger werden
Die Unterführung die aus Richtung Talweiherplatz zum Schulzentrum führt, nannten viele Birkenfelder als Angstraum.
Die Unterführung die aus Richtung Talweiherplatz zum Schulzentrum führt, nannten viele Birkenfelder als Angstraum.
Reiner Drumm

Angsträume, enge Bürgersteige, Fußwege, die von Autos zugeparkt werden – die Kreisstadt hat beim Fußverkehr Nachholbedarf. Genau diese Punkte sollen im Fußverkehrs-Check 2026 gelöst werden, für den Birkenfeld als eine von zehn Kommunen gewählt wurde.

Lesezeit 3 Minuten
Das Land Rheinland-Pfalz hat die Stadt Birkenfeld als eine von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz für den Fußverkehrs-Check 2026 ausgewählt. Im Rahmen des Projekts können die Birkenfelder mit ihrer Verwaltung und Politik Verbesserungsmöglichkeiten für Fußgänger in der Kreisstadt entwickeln.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren