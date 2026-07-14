Angsträume, enge Bürgersteige, Fußwege, die von Autos zugeparkt werden – die Kreisstadt hat beim Fußverkehr Nachholbedarf. Genau diese Punkte sollen im Fußverkehrs-Check 2026 gelöst werden, für den Birkenfeld als eine von zehn Kommunen gewählt wurde.
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Das Land Rheinland-Pfalz hat die Stadt Birkenfeld als eine von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz für den Fußverkehrs-Check 2026 ausgewählt. Im Rahmen des Projekts können die Birkenfelder mit ihrer Verwaltung und Politik Verbesserungsmöglichkeiten für Fußgänger in der Kreisstadt entwickeln.