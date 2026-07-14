Fußverkehrs-Check 2026 Birkenfeld will freundlicher für Fußgänger werden Niels Heudtlaß 14.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Unterführung die aus Richtung Talweiherplatz zum Schulzentrum führt, nannten viele Birkenfelder als Angstraum. Reiner Drumm

Angsträume, enge Bürgersteige, Fußwege, die von Autos zugeparkt werden – die Kreisstadt hat beim Fußverkehr Nachholbedarf. Genau diese Punkte sollen im Fußverkehrs-Check 2026 gelöst werden, für den Birkenfeld als eine von zehn Kommunen gewählt wurde.

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Stadt Birkenfeld als eine von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz für den Fußverkehrs-Check 2026 ausgewählt. Im Rahmen des Projekts können die Birkenfelder mit ihrer Verwaltung und Politik Verbesserungsmöglichkeiten für Fußgänger in der Kreisstadt entwickeln.







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