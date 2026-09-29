Der scheidende Museumsleiter Hisso von Selle wurde vom Verein für Heimatkunde zum Ehrenmitglied ernannt.
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Der Verein für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld hat wieder ein Ehrenmitglied: Für den einzigen lebenden Inhaber der Goldenen Ehrennadel, Hisso von Selle, beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig die höchste Auszeichnung. In seiner Begründung zitierte der seit September 2025 amtierende Vorsitzende Miroslaw Kowalski den früheren Zweiten Vorsitzenden Peter Nauert, der die herausragenden Leistungen des scheidenden Museumsleiters anlässlich ...