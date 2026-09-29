Verein für Heimatkunde Birkenfeld: Hisso von Selle zum Ehrenmitglied ernannt Karsten Schultheiß 29.09.2026, 12:00 Uhr

i Zum Ehrenmitglied ernannte der Verein für Heimatkunde den scheidenden Museumsleiter Hisso von Selle (rechts), dem Vorsitzender Miroslaw Kowalski die Urkunde aushändigte. Karsten Schultheiß

Der scheidende Museumsleiter Hisso von Selle wurde vom Verein für Heimatkunde zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Verein für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld hat wieder ein Ehrenmitglied: Für den einzigen lebenden Inhaber der Goldenen Ehrennadel, Hisso von Selle, beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig die höchste Auszeichnung. In seiner Begründung zitierte der seit September 2025 amtierende Vorsitzende Miroslaw Kowalski den früheren Zweiten Vorsitzenden Peter Nauert, der die herausragenden Leistungen des scheidenden Museumsleiters anlässlich ...







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