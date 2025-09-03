Neun Brauereien aus den Bierhochburgen Deutschlands und Belgien bieten über 150 verschiedene Biersorten an. Das Ziel: in Birkenfeld etwas Neues zu präsentieren. Welche Brauereien sich in Birkenfeld präsentieren und was das Programm zu bieten hat.

Traditionell fand bis 2019 am ersten Septemberwochenende der Prämienmarkt in Birkenfeld statt. Der wird auch 2025 nicht zurückkehren, allerdings können Birkenfelder sich auf eine Alternative freuen. Vom 5. bis 7. September wird auf dem Kirchplatz zum ersten Mal ein Bierfest stattfinden. „Darauf freue ich mich auch persönlich sehr“, sagt Organisator Jürgen Schug, der Marktmeister der Stadt Birkenfeld.

Bier aus Bayern bis Belgien in Birkenfeld probieren

Neun Brauereien und Bierhändler werden auf dem Kirchplatz ihre Spezialitäten präsentieren. Von belgischer Vielfalt über bayrische Braukunst bis zu Bieren aus den Nachbarkreisen und dem Saarland sollen sich die Besucher durch die Welt des Gerstensafts probieren können. Fast 150 verschiedene Sorten, vom klassischen Pils, über helles und dunkles Bier bis hin zum Craft-Bier gebe es dabei auf dem Kirchplatz zu kosten, kündigt Schug an. Mit dabei sind die Brauerei Pfeil Gmbh Tiny Brew aus Saarbrücken, die Brauerei Brüll aus Belgien, die rund 50 verschiedene Biere aus ihrem Land anbietet, die Brauerei Bierschmiede aus Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz), die Hohentanner Schlossbrauerei aus Bayern, der Hop Shop aus Saarbrücken, die IGBier-Brauerei aus St. Ingbert, die Störtebeker-Brauerei aus Mecklenburg-Vorpommern, die private Brauerei Engelbier aus Baden-Würtemmberg und die Kirner Brauerei.

„Wir haben bewusst auf die großen Brauereien, wie Bitburger oder Karlsberg verzichtet. Das Ziel des Bierfestes ist es, neues auszuprobieren und sich überraschen zu lassen“, erklärt Schug das Konzept. Ein Bierfest, das der Marktmeister selbst in Nürnberg besuchte, sei die Inspiration für die Birkenfelder Version gewesen.

Was es beim Birkenfelder Bierfest noch zu erleben gibt

„Auch das Weinfest war vor wenigen Jahren noch eine neue Idee, die absolut gezündet hat, ich hoffe, dass die Premiere des Bierfests ähnlich erfolgreich wird“, sagt Schug. Damit das gelinge, würden am Wochenende nicht nur zahlreiche Biersorten, sondern auch ein breit gefächertes Rahmenprogramm geboten. Freitag um 15 Uhr öffnet das Bierfest seine Stände und die Besucher können das Festgelände auf dem Kirchplatz erkunden, bevor gegen Abend Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD) das Bierfest offiziell eröffnet. Ab 19 Uhr tritt die Band Perlenspiel auf und sorgt für die musikalische Unterhaltung. Auch am Samstag öffnet das Bierfest um 15 Uhr mit einer Tanzvorführung von „Tango Argentino“ aus Birkenfeld. Ab 20 Uhr sorgt die Band Groove-Busters mit Pop- und Rock-Covern der 1980er-Jahre für Stimmung – aber auch modernere Klassiker von Amy Winehouse bis Dua Lipa und Shakira gehören zum Repertoire der Saarländer. Sonntag beginnt das Bierfest bereits um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, um 15 Uhr spielt der Musikverein Birkenfeld auf. Um unter anderem eine gute Grundlage für die Bierprobe zu schaffen, bieten Essensstände vom klassischen Imbiss über Langosch bis zu thailändischer Küche, zahlreiche Speisen an.

Der Kirchplatz sei dabei ein guter Ort für das Fest, sagt Schug. „Er ist von der Größe her perfekt, damit das Geschehen sich nicht verläuft, und alle Stände und Acts sind auf einem Fleck zu finden.“

Auch die Kinder sollen beim Bierfest nicht zu kurz kommen: Ein Kinderkarussell, Pfeilwerfen und Fußballspiele sorgen für Beschäftigung.