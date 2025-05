Das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr hat am Sonntagabend in Birkenfeld einen drohenden Großbrand verhindert.

Am Sonntagabend um kurz vor 21 Uhr stand eine Thujahecke in der Straße „An Hönig“ in Birkenfeld in Vollbrand. Aufgrund der engen Bebauung griff das Feuer in Windeseile auf drei Dachstühle über. „Die Feuerwehren der VG Birkenfeld waren sehr schnell vor Ort und haben einen massiven Löscheinsatz gestartet und somit wohl einen verheerenden Großbrand verhindert“, berichtet Wehrleiter Lars Benzel. Die Hecke war sehr schnell gelöscht, und zwei der drei Dachstühle konnten ebenfalls von außen rasch gelöscht werden. Bei dem dritten Gebäude qualmte es ganz oben aus dem Dach. Hier waren massive Nachlöscharbeiten nötig. Durch die Stromleitungen konnte die Drehleiter nur bedingt eingesetzt werden, und so wurde über Steckleitern durch mehrere Atemschutztrupps das Feuer gelöscht. Etwa 80 Einsatzkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest und sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.