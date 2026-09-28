Kein Käufer gefunden Biontech schließt Standort Idar-Oberstein Ende 2028 Vera Müller 28.09.2026, 15:08 Uhr

i Biontech bescherte der Stadt Idar-Oberstein goldene Zeiten: Die sind endgültig vorbei. Der Standort wird Ende 2028 aufgegeben, teilt das Unternehmen mit. Boris Roessler/dpa

Die Hiobsbotschaft aus dem Mai scheint nun traurige Realität zu werden: Der Biontech-Standort Idar-Oberstein wird geschlossen. Allerdings erst Ende 2028 und nicht wie ursprünglich geplant schon Ende 2027.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, nun dürfte dieser Zeitpunkt gekommen sein. Biontech wird den Standort in der Idar-Obersteiner Vollmersbachstraße Ende 2028 (im Mai war von Ende 2027 die Rede) schließen. Davon betroffen sind rund 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen teilt mit: Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten und eines breit angelegten Verkaufsprozesses sei es leider nicht gelungen, einen Kauf zu realisieren.







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