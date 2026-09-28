Die Hiobsbotschaft aus dem Mai scheint nun traurige Realität zu werden: Der Biontech-Standort Idar-Oberstein wird geschlossen. Allerdings erst Ende 2028 und nicht wie ursprünglich geplant schon Ende 2027.
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Die Hoffnung stirbt zuletzt, nun dürfte dieser Zeitpunkt gekommen sein. Biontech wird den Standort in der Idar-Obersteiner Vollmersbachstraße Ende 2028 (im Mai war von Ende 2027 die Rede) schließen. Davon betroffen sind rund 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen teilt mit: Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten und eines breit angelegten Verkaufsprozesses sei es leider nicht gelungen, einen Kauf zu realisieren.