Schwerpunkt Biologietechnik
Biontech-Rückzug: BBS Idar-Oberstein sieht keine Folgen
Ein Baustein im Konzept der BBS Idar-Oberstein mit Blick auf den Schwerpunkt Biologietechnik war die Nähe zu Biontech. Welche Fo
Ein Baustein im Konzept der BBS Idar-Oberstein mit Blick auf den Schwerpunkt Biologietechnik war die Nähe zu Biontech. Welche Folgen hat der Rückzug für die Schule?
Hosser

Das Berufliche Gymnasium Idar-Oberstein mit Schwerpunkt Biologietechnik startete vor zwei Jahren: Ziel ist die Etablierung eines Biotechnologie-Clusters im Landkreis Birkenfeld. Was wird daraus, nachdem bekannt ist, dass Biontech sich zurückzieht?

Lesezeit 2 Minuten
Das Team der Berufsbildenden Schule Idar-Oberstein sieht die angekündigte Schließung des Standortes von Biontech in Idar-Oberstein zwar mit großem Bedauern, befürchtet jedoch keine direkten Auswirkungen auf den noch jungen Bildungsgang des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Biologietechnik.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren