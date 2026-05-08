Schwerpunkt Biologietechnik Biontech-Rückzug: BBS Idar-Oberstein sieht keine Folgen Vera Müller 08.05.2026, 17:00 Uhr

i Ein Baustein im Konzept der BBS Idar-Oberstein mit Blick auf den Schwerpunkt Biologietechnik war die Nähe zu Biontech. Welche Folgen hat der Rückzug für die Schule? Hosser

Das Berufliche Gymnasium Idar-Oberstein mit Schwerpunkt Biologietechnik startete vor zwei Jahren: Ziel ist die Etablierung eines Biotechnologie-Clusters im Landkreis Birkenfeld. Was wird daraus, nachdem bekannt ist, dass Biontech sich zurückzieht?

Das Team der Berufsbildenden Schule Idar-Oberstein sieht die angekündigte Schließung des Standortes von Biontech in Idar-Oberstein zwar mit großem Bedauern, befürchtet jedoch keine direkten Auswirkungen auf den noch jungen Bildungsgang des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Biologietechnik.







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