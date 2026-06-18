Konzern Moderna interessiert
Biontech: Happy End am Standort Idar-Oberstein denkbar 
Eine Nachricht, die verhaltenen Optiomismus auslöst: Der US-Konzern Moderna spiegelt Interesse an den von der Schließung bedroht
Eine Nachricht, die verhaltenen Optiomismus auslöst: Der US-Konzern Moderna spiegelt Interesse an den von der Schließung bedrohten Biontech-Standorten. In Idar-Oberstein keimt ein wenig Hoffnung auf.
Reiner Drumm. RD

Wird doch noch alles gut nach den Hiobsbotschaften rund um Biontech im Mai? Der US-Pharmakonzern Moderna zeigt Interesse an der Übernahme der Standorte in Deutschland. Das schürt verhaltenen Optimismus in Idar-Oberstein. 

Lesezeit 4 Minuten
Hoffnung keimt auf, zumindest als zartes Pflänzchen... Könnte das Biontech-Werk in der Idar-Obersteiner Vollmersbachstraße weiter genutzt werden? Würden dann auch die rund 440 Mitarbeiter nach Ende 2027 (dann ist die Schließung geplant) zumindest zum Teil ihre Jobs behalten?

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