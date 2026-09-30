Zusagen nicht eingehalten
Biontech-Betriebsrat Idar-Oberstein übt massive Kritik 
Biontech am Standort Idar-Oberstein. Ende 2028 ist Schluss.
Biontech am Standort Idar-Oberstein. Ende 2028 ist Schluss.
Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Die bittere Nachricht, dass der Biontech-Standort Idar-Oberstein Ende 2028 aufgegeben wird, ruft Reaktionen hervor: Nun äußern sich der Idar-Obersteiner Biontech-Betriebsrat und auch die Landes-Grünen kritisch. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Biontech-Betriebsrat Idar-Oberstein bedauert die Entscheidung des Konzerns, die Verkaufsbemühungen zu beenden und den Standort Idar-Oberstein Ende 2028 endgültig zu schließen, sehr. Diese Entscheidung treffe die Beschäftigten hart und schaffe erhebliche Unsicherheit über ihre berufliche Zukunft — insbesondere in einer ohnehin strukturschwachen Region in und um Idar-Oberstein.
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