Das war 2025 Biontech baut ein Drittel der Stellen ab Karsten Schultheiß 30.12.2025, 14:30 Uhr

i Seit Biontech am 10. März seine Jahresbilanz veröffentlicht, die mit einem Verlust von 750 Millionen Euro ernüchternd ausfällt, zittern viele der Beschäftigten in Idar-Oberstein um ihren Job. Hosser

Jahresrückblick: Idar-Oberstein steht vor einem wirtschaftlichen Schock: Nach Rekordwachstum kündigt Biontech den Abbau von bis zu 200 Jobs an. Was bedeutet das für die Region?

Noch am 6. März präsentiert der Biontech-Konzern dem Bauausschuss der Stadt Idar-Oberstein beeindruckende Zahlen: Seit 2018 hat sich die Mitarbeiterzahl in Idar mehr als verdreifacht – von 172 auf 529. Zudem investierte das Mainzer Biotechnologieunternehmen in seine 2009 von Fresenius übernommene und bis 2017 unter Eufets firmierende Niederlassung im Vollmersbachtal mehr als 50 Millionen Euro und kündigt an, 2025 und 2026 weitere 10 Millionen ...







Artikel teilen

