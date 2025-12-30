Biontech baut ein Drittel der Stellen ab

Jahresrückblick: Idar-Oberstein steht vor einem wirtschaftlichen Schock: Nach Rekordwachstum kündigt Biontech den Abbau von bis zu 200 Jobs an. Was bedeutet das für die Region?
Lesezeit 2 Minuten
Noch am 6. März präsentiert der Biontech-Konzern dem Bauausschuss der Stadt Idar-Oberstein beeindruckende Zahlen: Seit 2018 hat sich die Mitarbeiterzahl in Idar mehr als verdreifacht – von 172 auf 529. Zudem investierte das Mainzer Biotechnologieunternehmen in seine 2009 von Fresenius übernommene und bis 2017 unter Eufets firmierende Niederlassung im Vollmersbachtal mehr als 50 Millionen Euro und kündigt an, 2025 und 2026 weitere 10 Millionen ...