Biontech baut 150 Stellen in Idar-Oberstein ab

Noch vor wenigen Tagen hatten Vertreter von Biontech im Idar-Obersteiner Bauausschuss die eindrucksvolle Bilanz des Biotech-Unternehmens und speziell des Ablegers in der Vollmersbachtalstraße vorgestellt. Die Zahl der Mitarbeiter war seit der Übernahme der Gebäude von Fresenius von 172 im Jahre 2018 auf 529 (September 2024) mehr als verdreifacht worden, mehr als 50 Millionen Euro wurden seither in den Standort investiert. Seit das Mainzer Unternehmen am Montag seine Jahresbilanz veröffentlicht hat, sieht das alles jedoch nicht mehr ganz so rosig aus.

Danach sollen am Standort an der Nahe bis Ende 2027 rund 150 der 450 Vollzeitäquivalente abgebaut werden. Unter Berücksichtigung der Halb- und Teilzeitstellen sind das bis bis zu 200 Arbeitsstellen. Gestärkt wird dagegen der Stammsitz Mainz, wo alleine rund 350 Vollzeitäquivalente noch in diesem Jahr hinzukommen sollen. Damit wird auch fraglich, ob der Containerbürostandort in der Vollmersbachtalstraße, für den der Bauausschuss erst gerade grünes Licht gegeben hatte, überhaupt mittelfristig noch gebraucht wird.

Stellenkürzungen sollen „fair und sozialverträglich“ über die Bühne gehen

„Unser Ziel ist es, die geplante Reduzierung von Positionen fair und sozialverträglich zu gestalten. Wir werden jetzt mit den Verhandlungen mit dem Konzernbetriebsrat für Deutschland beginnen und können deshalb noch keine Details bekannt geben“, hieß es am Montag aus der Mainzer Zentrale auf Anfrage unserer Zeitung. Nur so viel: „Als ersten Schritt werden wir immer prüfen, ob und welche alternativen Versetzungsmöglichkeiten bestehen.“

In der Pressemitteilung heißt es: „Die Standorte Marburg, Idar-Oberstein, Gaithersburg sollen gezielt zu sogenannten Exzellenz-Zentren für bestimmte Herstellungsbereiche weiterentwickelt werden und sich nur auf einen speziellen Bereich fokussieren“, um die Umsetzung der neuen Strategie zu unterstützen. Idar-Oberstein soll „weiterhin ein fester Bestandteil des Biontech-Netzwerks bleiben“. Der Standort werde sich künftig „auf die Herstellung von kleineren mRNA-Chargen für die frühe klinische beziehungsweise präklinische Entwicklung fokussieren, während der US-Standort Gaithersburg Biontechs Exzellenzzentrum für die Zelltherapie-Herstellung sein soll“.

Herstellung von Zelltherapien für klinische Studien geht in die USA

Die Herstellung von Zelltherapien für klinische Studien soll nach aktueller Planung zum Jahresende vollständig nach Gaithersburg transferiert werden. In Idar-Oberstein wurden verschiedene Produkte hergestellt, insbesondere Vektoren, Zelltherapien und mRNA. An den auch jüngst im Ausschuss angekündigten baulichen Investitionen soll offenbar nicht gerüttelt werden: „Um Idar-Oberstein fit für die Zukunft zu machen, plant Biontech Investitionen für erforderliche Renovierungsarbeiten in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro innerhalb der nächsten vier Jahre.“ Auch in Marburg sollen bis zu 250 Vollzeit-Vollzeitäquivalente bis Ende 2027 gestrichen werden.

Der Grund für den drastischen Stellenabbau: Biontech ist auf dem Weg zur Entwicklung von Krebsmedikamenten in die Verlustzone gerutscht. Unterm Strich stand 2024 ein Nettoverlust von rund 700 Millionen Euro. Damit setzt sich die Entwicklung fort, die mit dem Abflauen des Geschäfts mit dem Covid-19-Vakzin begonnen hatte. 2022 hatte der Gewinn noch etwa 9,4 Milliarden Euro betragen, 2023 waren es dann nur noch etwa 930 Millionen – und nun also ein Jahresverlust in Höhe von rund 750 Millionen Euro. Grund für die roten Zahlen seien die hohen Investitionen vor allem in teure klinische Studien, teilte das Unternehmen am Montag mit. Insgesamt will das Unternehmen sogar bis zu 1350 Vollzeitäquivalente streichen.