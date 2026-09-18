Für 1 Euro den Quadratmeter kann man in Baumholder Straßenbesitzer werden. Zumindest ist das die Vorstellung der Bundesimmobilienanstalt. Die Bima will den Abschnitt zwischen L169 nach Niederalben und der Einmündung Fronhauser Straße abgeben.
Lesezeit 2 Minuten
Was ist eine Straße wert? Diese Frage stellen sich nicht findige Kämmerer seit Einführung der doppischen Haushaltsführung. Schließlich sind Straßen ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge, da sie die grundlegende Mobilität, Erreichbarkeit und Versorgung der Bevölkerung sowie der Wirtschaft sicherstellen.