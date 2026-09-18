Der Bund und Baumholder
Bima will der Stadt ihren Teil der Ringstraße verkaufen
Von der Abzweigung in Richtung Niederalben verläuft die Fortsetzung der Ringstraße auf Bundesgelände. Nun möchte die Bundesimmob
Von der Abzweigung in Richtung Niederalben verläuft die Fortsetzung der Ringstraße auf Bundesgelände. Nun möchte die Bundesimmobilienanstalt das Teilstück gern an die Stadt abgeben.
Sascha Saueressig

Für 1 Euro den Quadratmeter kann man in Baumholder Straßenbesitzer werden. Zumindest ist das die Vorstellung der Bundesimmobilienanstalt. Die Bima will den Abschnitt zwischen L169 nach Niederalben und der Einmündung Fronhauser Straße abgeben. 

Lesezeit 2 Minuten
Was ist eine Straße wert? Diese Frage stellen sich nicht findige Kämmerer seit Einführung der doppischen Haushaltsführung. Schließlich sind Straßen ein zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge, da sie die grundlegende Mobilität, Erreichbarkeit und Versorgung der Bevölkerung sowie der Wirtschaft sicherstellen.
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