Nationalpark Hunsrück-Hochwald Billert: Wildenburgturm nicht erst seit gestern marode 05.03.2026, 18:00 Uhr

Der Vorsitzende der kommunalen Nationalparkversammlung bezieht Stellung zu den Aussagen der Kandidaten für das Bürgermeisteramt der VG Herrstein-Rhaunen zum Thema Nationalpark, die ihm nicht alle gefallen haben.

In der Samstagausgabe hat die Nahe-Zeitung die Kernaussagen der Kandidatin und der Kandidaten bei der VG-Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein-Rhaunen zum Thema Nationalpark unter der Überschrift „Eher Juwel oder Trümmerhaufen?“ zusammengefasst.







