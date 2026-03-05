Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Billert: Wildenburgturm nicht erst seit gestern marode
Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Billert: Wildenburgturm nicht erst seit gestern marode
Der Vorsitzende der kommunalen Nationalparkversammlung bezieht Stellung zu den Aussagen der Kandidaten für das Bürgermeisteramt der VG Herrstein-Rhaunen zum Thema Nationalpark, die ihm nicht alle gefallen haben.
In der Samstagausgabe hat die Nahe-Zeitung die Kernaussagen der Kandidatin und der Kandidaten bei der VG-Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein-Rhaunen zum Thema Nationalpark unter der Überschrift „Eher Juwel oder Trümmerhaufen?“ zusammengefasst.